Tom Cruise - la figlia lo rinnega e rinuncia al cognome | ma lui le versa 400mila dollari al mese

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Grossi guai in famiglia per Tom. Suri, lache l’attore americano ha avuto con Katie Holmes, ha compiuto 18 anni e ha deciso dire aldel padre con il quale non ha più alcun tipo di rapporto dal 2013. Dopo il divorzio dei genitori, la ragazza si è allontanata sempre di più da lui, perché lo ritiene responsabile dei problemi di cui soffre della madre.Leggi anche: Steve Buscemi, l’attore aggredito da uno sconosciuto di notte a New York Perché laSuri odia TomSuri frequenta l’ultimo anno del liceo e sarà tra i protagonisti del musical di fine anno del corso di teatro. Il nome che compare sul manifesto dell’evento è Suri Noelle. Nonostante questa triste rottura, secondo quanto riporta Tmz, Tomavrebbe comunque ...

