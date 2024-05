(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Entrodi giovedì (16 maggio 2024, ndr) il decreto". Con laposta dal governo. Archiviate le tensioni registrate in commissione Finanze del Senato, con Italia Viva che corre in soccorso della maggioranza in difficoltà dopo l'aut-aut di FI, sul decretosembra esserci una schiarita. Tutte le forze politiche si attribuiscono "il successo di aver fatto slittare di un anno" l'"odiosa" L'articolo proviene da Firenze Post.

Superbonus: mezzogiorno di fuoco. Sarà approvato con la fiducia. Rinviata la tassa sullo zucchero - superbonus: mezzogiorno di fuoco. Sarà approvato con la fiducia. Rinviata la tassa sullo zucchero - "Entro mezzogiorno di giovedì (16 maggio 2024, ndr) il decreto superbonus sarà approvato". Con la fiducia posta dal governo. Archiviate le tensioni registrate in commissione Finanze del Senato, con It ...

Superbonus, Lucchesi (geometri): “Tutelare le finanze dello Stato e considerare difficoltà proprietari” - superbonus, Lucchesi (geometri): “Tutelare le finanze dello Stato e considerare difficoltà proprietari” - (Adnkronos) – “Il superbonus ha avviato un importantissimo processo di decarbonizzazione nel nostro Paese e, pur non valutando quanto il non residenziale possa ancora impattare positivamente sul Pil, ...

Superbonus: al via discussione generale in Senato - superbonus: al via discussione generale in Senato - Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Al via in Senato la discussione generale sul dl superbonus. In Aula il relatore Giorgio Salvitti ha ora iniziato la sua relazione sul testo, approvato ieri sera dalla Commi ...