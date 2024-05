Stregoneria - incantesimi e maledizioni | spettacolo inquietante all’Eurovision 2024

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Satana non si nasconde più e va in onda: una simbologia più che eloquente evoca a reti unificate colui che la Scrittura chiama padre della menzogna e omicida fin dal principio. È passato oltre mezzo secolo dalla celebre omelia in cui Paolo VI ricordò l’insegnamento della Chiesa sulla presenza nel mondo «di un ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.