Promozione Moie Vallesina | riconferma per Matteo Rossi biennale e Federico Topa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il presidente Roberto Possanzini ha deciso di continuare con allenatore e direttore sportivo che d’altronde hanno portato a compimento il progetto societario con occhio particolare al settore giovanile, 15 maggio 2024 – Certo non si può cancellare l’amarezza della sconfitta nella semifinale play off del campionato di Promnozione contro il S.Orso, ma certo è evidente che ilè una Società che ha una programmazione chiara ed un obiettivo da raggiungere. Roberto Possanzini Appena pochi giorni dopo la delusione sportiva la società si mostra subito ben organizzata e dalle idee decise ed il presidente Roberto Possanzini, dal 2011 alla guida del club rossoblù del, è uscito allo scoperto, come il suo solito fare concreto, non a caso è un imprenditore, ed ha annunciato la ...

I fanesi, quinti in classifica generale, ritorneranno al ‘Pierucci’ l’11 maggio per la prima gara dei play off ad eliminazione diretta. Palo degli ospiti sul 1-0 Moie , 27 aprile 2024 – Il Moie Vallesina termina da seconda della classe la regular ...

Non basta l’ennesimo gol di Pieralisi. Gli ospiti di mister Fulgini, propositivi e ben organizzati, vanno meritatamente in finale Moie , 11 maggio 2024 – Il Moie cade in casa e dice addio al sogno Eccellenza. Il Sant’Orso di mister Fulgini affronta ...

