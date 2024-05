Popolazione in picchiata | al 2072 -8,6 milioni di italiani

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Negli ultimi due anni è rallentata la perdita diin atto dal 2014. Al 31 dicembre 2023, laresidente ammonta a 58.989.749 unità, in calo di 7 mila persone rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Il 2023 ha fatto comunque registrare l'ennesimo minimo storico in termini di nascite. Nonostante una riduzione dell'8 per cento dei decessi rispetto al 2022, il saldo naturale dellaresta fortemente negativo. Negli ultimi anni si è, inoltre, ridotto l'effetto positivo che lastraniera ha esercitato sulle nascite a partire dai primi anni Duemila. E' quanto emerge dal Rapporto Annuale Istat 2024 presentato oggi.Nell'ultimo decennio (2012-2023) laitaliana è diminuita di oltre un milione di unità (-1,8 per cento). Hanno subito un intenso declino ...

