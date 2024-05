Napoli - bimbo di 4 anni rischia la vita | ha bisogno di sangue al Pausilipon Appello a donare

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È emergenzaper un bambino beneventano di 4attualmente ricoverato all’ospedale Santobono, nella sede di via Posillipo del. Ha urgentedi trasfusioni di“0 Negativo” o “A Negativo”, due gruppi sanguigni purtroppo molto rari e non facili da trovare.di 4la: L'articolo Teleclubitalia.

Napoli, emergenza sangue per un bambino ricoverato al Santobono Pausilipon - Napoli, emergenza sangue per un bambino ricoverato al Santobono pausilipon - È emergenza sangue per un bambino beneventano attualmente ricoverato all'ospedale pediatrico di Napoli Santobono pausilipon, nella sede di via Posillipo. Ad occorrere con urgenza sono trasfusioni di s ...

Emergenza sangue per un bambino ricoverato al Santobono: “Donatori da 0 negativo oppure A negativo” - Emergenza sangue per un bambino ricoverato al Santobono: “Donatori da 0 negativo oppure A negativo” - È emergenza sangue per un bambino beneventano attualmente ricoverato all'ospedale pediatrico di Napoli Santobono pausilipon, nella sede di via Posillipo. Ad occorrere con urgenza sono trasfusioni di ...

Emergenza sangue al Pausilipon, l’appello: “Venite a donare, potreste salvare una vita” - Emergenza sangue al pausilipon, l’appello: “Venite a donare, potreste salvare una vita” - È emergenza sangue per un bambino beneventano attualmente ricoverato all'ospedale Santobono pausilipon, nella sede di ...