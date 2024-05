Mirko Brunetti si candida insieme a Perla Vatiero per la prossima edizione di Pechino Express VIDEO

Mirko Brunetti, doppia operazione al cuore (1 / 2) - Mirko brunetti, doppia operazione al cuore (1 / 2) - Mirko brunetti è salito alla ribalta del grande pubblico per la sua partecipazione a programmi come Temptation Island e il Grande Fratello. Nato a Rieti nel 1997, prima di entrare nel mondo dello spet ...

Mirko Brunetti fue operado dos veces del corazón: la historia del ex gieffino - Mirko brunetti fue operado dos veces del corazón: la historia del ex gieffino - Mirko brunetti operato al cuore per due volte: il fidanzato di perla Vatiero non aveva mai parlato dei suoi problemi di salute.

Mirko Brunetti operato al cuore per due volte: il racconto dell'ex gieffino - Mirko brunetti operato al cuore per due volte: il racconto dell'ex gieffino - Mirko brunetti operato al cuore per due volte: il fidanzato di perla Vatiero non aveva mai parlato dei suoi problemi di salute.