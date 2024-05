Milan - Rafael Leao devi segnare di più! E su Ibrahimovic

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 15 maggio 2024)è stato ospite di un noto giornalista per Sport.xyz e ha concesso un’intervista soffermandosi sue non solo In questa stagioneha mancato in diverse occasioni l’appuntamento con il goal. Non perché non si sono create le situazioni, ma perché il portoghese ha mostrato poca cattiveria sottoporta e spesso è arrivato davanti al portiere con molta sufficienza. E’ sicuramente questo un punto su cui deve lavorare il numero dieci del, che ne è consapevole: “Mi sento un attaccante, uno che deve finalizzare: in quei momentirimanere freddo e concentrato. Devo migliorare”. Queste alcune delle dichiarazioni di Rafa, rilasciate nell’intervista concessa ad un noto giornalista italiano per Sport.xyz. Durante il ...