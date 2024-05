Milan - Cardinale | Serve equilibrio tra obiettivi a breve termine e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gerry, fondatore di RedBird Capital e proprietario del, è intervenuto oggi al Qatar Economic Forum, parlando proprio di come è entrato nel club rossonero e la sua visione. “In questi anni da proprietari delabbiamo messo in pratica proprio quello che ci aspettavamo. Ma conoscerlo in linea teorica e poi viverlo in prima persona è diverso. Dico questo perché i nostri “partner” nell’ACsono i tifosi e prendo molto sul serio questa cosa” “In America i proprietari di squadre e club non hanno questo tipo di “partnership”, ma nel calcio europeo è qualcosa che bisogna prendere sul serio. Nel calcio italiano devi prendere la cosa molto sul serio, e io lo faccio. C’è un’opportunità qui, almeno nella nostra tesi di investimento, per professionalizzare il modo in cui vengono gestite queste cose – spiega ...