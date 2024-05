Maltempo | prefettura Milano attiva centro coordinamento interventi

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 mag. (Adnkronos) - In relazione alle intense precipitazioni che stanno interessando la Città metropolitana di, l'ufficio di Protezione civile dellasta monitorando le criticità collegate alsin dalle prime ore della mattinata, con il comando provinciale dei vigili del fuoco già insediato neloperativo comunale (Coc) diper gestire gli allagamenti diffusi in alcune zone del capoluogo. Alle ore 16 è statoto ilsoccorsi delladiper diffuse segnalazioni di allagamenti in città metropolitana prevalentemente di strade e cantine e per coordinare gliin ambito sovracomunale che possono ...

Ancora allerta arancione su Milano, piena la vasca del Seveso - Ancora allerta arancione su Milano, piena la vasca del Seveso - “Massima attenzione” per il maltempo alla rete autostradale A4, in direzione Torino, con chiusura dei caselli in ingresso tra Trezzo sull’Adda e Ospitaletto e deviazione del traffico sulla Brebemi, ...

MALTEMPO L’Adda a Lodi cresce e arriva allo zero idrometrico, ma la situazione al momento non preoccupa - maltempo L’Adda a Lodi cresce e arriva allo zero idrometrico, ma la situazione al momento non preoccupa - Adda ancora ben lontana da livelli pericolosi. Attualmente il fiume cittadino sta facendo registrare al ponte Napoleone Bonaparte i meno dieci centimetri sullo 0 idrometrico. «Alle 11 eravamo a meno 3 ...

Bologna in Champions, la sfilata in piazza Maltempo e ingorghi, la festa può slittare: oggi la decisione - Bologna in Champions, la sfilata in piazza maltempo e ingorghi, la festa può slittare: oggi la decisione - Ostacoli per l’ipotesi del saluto alla squadra lunedì 20, dopo la Juve. Il meteo preoccupa, sceglieranno le istituzioni riunite con il prefetto. Non è escluso che si passi alla settimana successiva, d ...