L’operazione non è andata a buon fine Odissea senza fine dopo l’infarto in treno per il tiktoker Davide Patron

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Apprensione per il 25ennePetron. Ilha avuto un arresto cardiaco mentre era in viaggio inper Parigi e, grazie ad un intervento tempestivo, è stato salvato. Il problema però non è ancora risolto. “Niente,non è. Ci riproveranno oggi o domani. Grazie del supporto“, ha scritto in una story su Instagram. Mentre si trovava in ospedalePetron aveva fatto un appello ai suoi follower: “Spero che questo post, possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. Allo stesso tempo spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso. Cerco di ...