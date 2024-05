LIVE Atletica - Meeting Savona 2024 in DIRETTA | piovono record italiani! Leonardo Fabbri e Zaynab Dosso stratosferici

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40:OOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!ITALIANO CON 22.95! Lo stava inseguendo il toscano il primato nazionale e lo ha ottenuto oggi pochi minuti dopo quello di17.38:OOOOOOOOOOO!!! TRIONFA NEI 100 CON 11?02! Miglioramento clamoroso per l’azzurra che ancora una volta è partita forte e si è distesa alla grande nel finale con vento di +0.9 17.35: Tocca anella finale dei 100 metri. L’azzurra ha già ritoccato in semifinale ilitaliano dei 100 e ora proverà a fare ancora meglio. Queste le protagoniste: 1 521 11.12 11.12 HUNT Amy 2002 U23 W GBR GREAT BRITAIN 11.30 2 603 10.82 AHYE Michelle-lee 1992 W ...

Da vent' anni , tutte le mattine, è sempre in onda su Rtl102.5 . Era il 4 maggio 2094 quando Davide Giacalone trasmetteva per la prima volta. Oggi festeggia con la prima radio d'Italia un traguardo unico, un Record assoluto di continuità. Al mattino, ...

16.11: Dosso parte forte e tiene fino alla fine chiudendo in 11?12, secondo posto per la svizzera Frey con 11?33, seconda la ungherese Takas con 11?34. In finale ci sarà lei assieme a Hunt 16.09: NUOVO ...

17.23. Al via tra poco i 100 ostacoli con queste protagoniste: 1 549 13.21 12.90 DI LAZZARO Elisa maria 1998 W ITA ITALYBO011 C.S. CARABINIERI SEZ. Atletica 2 542 13.08 CARMASSI Giada 1994 W ITA ITALYRM052 ...

Milano allagata: il Lambro è esondato in diversi punti, gli aggiornamenti in diretta Video - Milano allagata: il Lambro è esondato in diversi punti, gli aggiornamenti in diretta Video - A fine evento probabilmente batteremo ogni record degli ultimi 170 anni per il mese di maggio I vigili del fuoco hanno eseguito ottanta interventi durante la mattinata di mercoledì 15 maggio nell’area ...

La Milano Fashion Week Uomo primavera estate 2025 torna a giugno con un calendario «da record». Ecco tutto quello che c'è da sapere - La Milano Fashion Week Uomo primavera estate 2025 torna a giugno con un calendario «da record». Ecco tutto quello che c'è da sapere - Dal 14 al 18 giugno 2024 sfilano a Milano le Maison che presentano le nuove collezioni moda uomo. Moschino apre le danze, debuttano Martin Rose e Dunhill. E ancora, torna Magliano in città ...

Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - SITUAZIONE ORE 9, PRIMI ALLAGAMENTI E CRITICITA'. La forte perturbazione che sta interessando il Nord Italia ed in particolare la Lombardia sta dando luogo a condizioni di forte maltempo anche a Milan ...