L’esperto di calciomercato | Cancelo al Milan? Ecco com’è andata …

“Sugar tax non va rimandata ma cancellata”/ Scordamaglia: “Lotta all’obesità si fa con l’educazione” - “Sugar tax non va rimandata ma cancellata”/ Scordamaglia: “Lotta all’obesità si fa con l’educazione” - Si parla della Sugar Tax stamane a Uno Mattina, tassa che è stata rinviata al 2025: in studio Scordamaglia di Filiera Italia ...

News Milan, il giocatore esce allo scoperto: svelato il suo futuro - News Milan, il giocatore esce allo scoperto: svelato il suo futuro - News Milan, il giocatore ai microfoni di Sky Sport ha rivelato le sue intenzioni. L'annuncio riguardo l'estate e la prossima stagione.

Divieto pubblicità scommesse nel calcio, avv. Grassani: “Decreto Dignità genera grande ipocrisia, necessario intervenire” - Divieto pubblicità scommesse nel calcio, avv. Grassani: “Decreto Dignità genera grande ipocrisia, necessario intervenire” - 14/05/2024 | 11:53 ROMA – Multa cancellata per un sito d'informazione, a cui era arrivata una sanzione di 50mila euro da parte dell'Agcom per violazione del decreto Dignità. Lo ha deciso il Consiglio ...