Leo Ortolani e ‘Gli Infallibili’ | ’Mescolare’ è divertente

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Al Salone del Libro di Torino 2024 Leoha presentato Gli Infallibili (Panini Comics), la sua nuova saga. Il primo capitolo, La bambola assassina!, sarà disponibile in fiera, edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da giovedì 9 maggio, ed è il primo di sei episodi che usciranno a cadenza mensile. Leoè pronto a portare tutti i lettori in una nuova atmosfera ricca di cinismo e ironia, con al centro bambole assassine e scienziati oltre ogni morale. In un mondo così maschile come quello de Gli Infallibili, un’agenzia composta da soli uomini, occorre un cambiamento deciso. A portarlo è la signora Paul, un’agente in transizione che affiancherà l’agente London, il collega più maschilista di tutti, nelle indagini su una serie di misteriosi omicidi. Tra auto d’epoca e club esclusivi, toccherà proprio al signor London e alla signora ...