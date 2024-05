Le scienze sociali forestali non riescono a soddisfare i bisogni delle persone che ne hanno più bisogno

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Foreste: un patrimonio vitale per il futuro del pianeta Le foreste rappresentano un'importante risorsa per affrontare il cambiamento climatico, non solo come serbatoi di carbonio ma anche attraverso la gestione sostenibile. I finanziamenti legati alla piantumazione di alberi sono fondamentali per la lotta al riscaldamento globale. Studio rivela mancanza di focus sulle comunitàNonostante l'importanzaforeste per la sfera climatica, uno studio recente rivela che troppo poche ricerche si concentrano sulleche vivono o dipendono da esse per sostentarsi. Questa carenza di attenzione potrebbe compromettere la politica forestale. Chiamata all'azione per un approccio più centrato sulle comunità