L’afternoon tea a tema Bridgerton | dove si trova la location che offre l’esperienza da sogno

Napoli come Hollywood, intervista a Edoardo De Angelis: «Vi spiego perché tutti vogliono girare a Napoli» - Napoli come Hollywood, intervista a Edoardo De Angelis: «Vi spiego perché tutti vogliono girare a Napoli» - Napoli, esterno giorno. I riflessi del sole risplendono, mutano, giocano con le onde che increspano il mare, in lontananza, un’isola a misura d’uomo, dove s’erge ...

Altro ciak ad Arezzo: arrivano Gianni Amelio e Alessandro Borghi. Partono le riprese - Altro ciak ad Arezzo: arrivano Gianni Amelio e Alessandro Borghi. Partono le riprese - In concomitanza con la presenza della troupe di Noah Baumbach per la realizzazione del film con George Clooney e Adam Sandler, arriva un altro cast stellare che ad Arezzo rimarrà tre giorni ...

Balzo in avanti di Cesena Fiera: "In dieci anni triplicato il bilancio". Macfrut, patto di ferro con Rimini - Balzo in avanti di Cesena Fiera: "In dieci anni triplicato il bilancio". Macfrut, patto di ferro con Rimini - Il valore della produzione è passato da 6,1 a 9,2 milioni nel 2023, l’utile netto di gestione a 445mila euro. La kermesse dell’ortofrutta fino al 2029 si terrà negli stand riminesi: "location di respi ...