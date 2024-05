La strada aperta dei russi a Vovchansk

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Durante la sua visita in Ucraina, il segretario di stato americano, Antony Blinken, ha promesso due miliardi di dollari in aiuti militari. L’esercito russo si sta avvicinando alla cittadina di, egià sa cosa vuol dire vivere sotto l’occupazione di Mosca: c’è stata per sette mesi nel 2022 e ha un lungo racconto di oppressione e torture. Le difese ucraine sono in difficoltà nella regione di Kharkiv e il presidente Volodymyr Zelensky ha deciso di annullare i viaggi internazionali che aveva in programma: ora che l’esercito russo avanza non può lasciare il paese. La regione di Kharkiv, dove si trova anche, era stata liberata nel settembre del 2022, durante una controffensiva entrata nella mitologia delle battaglie di Kyiv e che mise il mondo davanti alla consapevolezza che gli ucraini erano motivati, se aiutati ...