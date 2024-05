La moglie trova in una scatola migliaia di foto pedopornografiche e denuncia il marito

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Quasi per caso una donna ha rito in unadispositivi USB e hard disk appartenenti al, al cui interno hato un vero festival dell’orrore:di video ee materiale di pornografia virtuale. Il rimento di materiale pedopornografico Le autorità hanno sequestrato tutto il materiale lo scorso 7 ottobre e ora l’uomo, un 51enne di Brindisi difeso dall’avvocato Francesco Maria De Giorgi come riportato da Fanpage, dovrà difendersi dall’accusa di possesso di materiale pedopornografico e pedopornografico virtuale, aggravato dall’ingente quantità. La notifica della conclusione delle indagini e la contestuale informazione di garanzia sono state emesse lo scorso il 29 aprile 2024. A quanto pare la ...

