La curiosità Versilia ’spezzina’ con Franco Capozza

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Anche insventolano le bandiere dello Spezia. I tre anni in A e la lunga militanza in cadetteria, hanno accresciuto nell’ultimo decennio l’interesse per lo Spezia anche in zona extra-provincia. Detto che la Lunigiana è da sempre un ’feudo’ spezzino, da un po’ di anni anche a Forte dei Marmi, Pietrasanta e Viareggio c’è chi tifa Spezia. Chi per primo ha portato la fede aquilotta inè il mitico, da anni residente a Tonfano, che ha festeggiato la salvezza dello Spezia esponendo nella sua abitazione bandiere con i simboli Asc 1906. Venerdì scorso al ‘Picco’ in gradinata anche i turisti stranieri, in particolare danesi, rimasti molto colpiti dall’atmosfera dello stadio.