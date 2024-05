Immigrazione - gli Stati contro i trafficanti finanziano le Ong | il gioco sporco in Ue

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag – Glisi dichiaranoma poile Ong, e non poteva che succedere in Ue, un contesto maestro diversie e di contraddizioni. Il riepilogo del Giornale fa venire i brividi ai polsi, e del resto non è neanche la prima volta. Siamo abituati a constatare da noi come, da Bruxelles ai membri dell’area, siano “contrari” all’illegale (per non parlare di quella di massa).di esseri umani, ma finanziatori di Ong: in Ue è la fiera dell’ipocrisia Il “Pattoe asilo” ha ricevuto il suo rinnovo ieri, votato a maggioranza a Bruxelles. L’Italia si è dichiarata favorevole, per un presunto progetto che avrà due anni per essere ...