(Di mercoledì 15 maggio 2024) Selvaggia Lucarelli dal primo momento ha fatto le pulci al modo di comunicare dell’imprenditrice digitale, ha scritto un libro per narrare l’ascesa e la cadutacoppia più seguita e più divisiva del web. A mettere in risalto un capitolopubblicazione in cui la giornalista riporta le testimonianze dei dipendenti di TBS Crew (l’azienda di cuiè fondatrice e amministratrice delegata) è stata la collega Charlotte Matteini Attraverso un video pubblicato sui social, la giornalista ha cercato di raccontare a tutti l’incongruenza tra il femminismo professato da Chiarae le dichiarazioni delle ragazze e delle donne chelavorato per lei. Con il libro in mano, Matteini ha spiegato: “Mi è arrivato il libro di Selvaggia Lucarelli e c’è un capitolo dedicato alle testimonianze ...

Ieri sera 7 maggio, in prima serata su Rete 4, è andato in onda un nuovo appuntamento di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Al centro della puntata la politica e la campagna elettorale per le elezioni europee che sta ...

Il racconto choc di un’ex dipendente della Ferragni: “Mi hanno trattata malissimo ed ero incinta” - Il racconto choc di un’ex dipendente della Ferragni: “Mi hanno trattata malissimo ed ero incinta” - Riporta le testimonianze dei dipendenti di TBS Crew (l'azienda di cui Ferragni è fondatrice e amministratrice delegata) è stata la collega Charlotte Matteini ...

Politica rapinata in casa: "Banditi armati in camera" - Politica rapinata in casa: "Banditi armati in camera" - Poi l’irruzione in camera da letto. "Tutti e due parlavano italiano con accento straniero, forse dell’est Europa - racconta De Leonardis, ancora sotto choc -. Indossavano guanti, scaldacollo e ...

Ragazzina 13enne costretta a fare sesso con un compagno in gita: «I due amici guardavano». Nei guai anche i professori - Ragazzina 13enne costretta a fare sesso con un compagno in gita: «I due amici guardavano». Nei guai anche i professori - Una ragazzina di appena 13 anni della provincia di Frosinone, durante una gita in Toscana, costretta a praticare atti sessuali ad un compagno di scuola, mentre altri due guardavano. I tre ...