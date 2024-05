Il Bisonte si rifà il trucco Bendandi nuovo allenatore

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gioventù, identità, entusiasmo e rispetto: l’identikit de IlFirenze 2024-25. Ieri il presidente Elio Sità e il patron Wanny Di Filippo hanno presentato ilSimone, il vice Federico Chiavegatti e il preparatore atletico Maurizio Gardenghi: i tre cardini dello staff., ravennate, 47 anni, è al debutto come capoin A1. Ex palleggiatore con presenze in azzurro, dal 2017 al 2019 è stato vice di Parisi a Scandicci e dal 2018 al 2022 nello staff di Mazzanti in Nazionale; ha allenato per tre stagioni Ravenna in A2 prima di trasferirsi – dal 2022 fino al termine di questa stagione – a Milano, assistente di Marco Gaspari. Chiavegatti ha lavorato tre anni cona Ravenna; è stato il vice di Parisi nel Rapid Bucarest ...

Volley Mercato: Firenze mette in panchina Simone Bendandi - Volley Mercato: Firenze mette in panchina Simone bendandi - La società del presidente Sità ha presentato il nuovo allenatore che nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di vice Gaspari nell'Allianz Milano. Succede a Carlo Parisi ...

Volley Mercato: Simone Bendandi è il nuovo allenatore di Firenze - Volley Mercato: Simone bendandi è il nuovo allenatore di Firenze - Per il tecnico reduce dal biennio come assistente di Marco Gaspari nell’Allianz Vero Volley Milano si tratta dell'esordio in A1 da head coach. Prende il posto di Carlo Parisi che ha guidato la squadra ...

Il Bisonte, annunciato il nuovo allenatore per la prossima stagione - Il bisonte, annunciato il nuovo allenatore per la prossima stagione - Il nuovo allenatore de Il bisonte Firenze è Simone bendandi, che sarà coadiuvato da Federico Chiavegatti come vice e da Maurizio Gardenghi come preparatore atletico: queste le nuove figure dello staff ...