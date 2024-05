Iga Swiatek si lancia verso il titolo di Roma | Contro Keys ero in controllo - ora una splendida sfida contro Gauff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Chi fermerà Iga? La numero 1 del mondo, infatti, liquida Madisonnei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2024 con il punteggio di 61 63 dopo appena un’ora e 17 minuti di gioco e raggiunge le semifinali del torneo. La tennista polacca ha analizzato quanto fatto in campo nel corso della conferenza stampa post-match. Il primo punto all’ordine del giorno era, ovviamente, come ha giocato: “Oggi mi sono sentito davvero in forma. Non stavo pensando molto al punteggio o a cosa stava realmente succedendo, ero semplicemente lì presente, concentrata sul prossimo punto. Ha funzionato bene. Ci sono state alcuni scambi serrati che potevano andare in entrambe le direzioni. Sono felice di essere stata concentrata nei momenti importanti per non dare tregua a Maddie”. Un aspetto che ...