House of the Dragon - Olivia Cooke odia il meme del ' Negroni Sbagliato' | Ridotta a un fottuto TikTok

(Di mercoledì 15 maggio 2024)irritata e rattristata dall'essere diventata unper colpa di una domanda innocente alla collega Emma D'Arcy durante la promozione diof thesi sente perseguitata daldela cui ha dato vita involontariamente con la co-star diof theEmma D'Arcy. Tutto è nato nel 2022, quando le due attrici sono state catapultate dal San Diego Comic-Con a San Francisco per realizzare degli scatti promozionali perof the. HBO ha incaricato le due colleghe di farsi domande a vicenda in video e il momento divenuto virale è nato da una innocente domanda posta da ...

Gli attori Rhys Ifans e Olivia Cooke , star della serie House of the Dragon, saranno i protagonisti della commedia horror The Scurry diretta da Craig Roberts. Olivia Cooke e Rhys Ifans , dopo House of the Dragon, reciteranno di nuovo insieme in ...

House of the Dragon torna il 17 giugno: la guerra ha inizio nel trailer italiano della seconda stagione - House of the Dragon torna il 17 giugno: la guerra ha inizio nel trailer italiano della seconda stagione - Dopo il grande successo della prima stagione, House of the Dragon si prepara a tornare su HBO e Sky con otto nuovi episodi ricchi d'azione, che segneranno il vero e proprio inizio della guerra fratric ...