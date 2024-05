(Di mercoledì 15 maggio 2024) Arezzo, 152024 – Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. , giunta quest’anno alla XIV edizione. Su oltre 550 monumenti nazionali che apriranno, 104 sono in Toscana: 9 ad Arezzo, 38 a Firenze, 2 a Livorno, 12 a Lucca, 9 a Lucca, 21 a Massa Carrara, 6 nelle Terre di Pisa, 3 a Pistoia, 13 a Siena. Castelli, rocche, ville, parchi e giardini che saranno visitabili gratuitamente. L’iniziativa, un’immersione nella storia che rende il nostro Paese unico, si svolge in collaborazione con l’AssociazioneCase della Memoria, l’Associazione culturale Città Nascosta, la Scuola di Musica di Fiesole, l’Associazione Ville Borbone, l’Associazione Ville e Palazzi Lucchesi, la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), la Camera di Commercio TNO e ha ricevuto il patrocinio di ENIT – Agenzia ...

In arrivo un nuovo sciopero dei mezzi : dalle ore 3.00 di domenica 19 maggio e fino alle ore 2.00 di lunedì 20 maggio 2024 in tutta Italia andrà in scena un’agitazione nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico proclamata dai sindacati Cub ...

Confesercenti, prenotazioni disdette impossibile raggiungere ristoranti e stabilimenti balneari - Confesercenti, prenotazioni disdette impossibile raggiungere ristoranti e stabilimenti balneari - Prenotazioni disdette per l'impossibilità di raggiungere ristoranti e stabilimenti balneari per la manifestazione ‘Triathlon Elegance, terre di Maremma”.

Domenica 26 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane - domenica 26 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane - Arezzo, 15 maggio 2024 – Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. domenica 26 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIV edi ...

Si allontana dalla comunità in cui vive: si cerca un ragazzino di 11 scomparso a Vercurago da domenica - Si allontana dalla comunità in cui vive: si cerca un ragazzino di 11 scomparso a Vercurago da domenica - Un ragazzino di 11 anni si è allontanato dalla comunità per giovani in difficoltà di Vercurago, in provincia di Lecco, da domenica scorsa ...