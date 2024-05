Dall’Ia alle nuove funzioni - Google svela le ultime novità

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si attendevano annunci e le aspettative sono state confermate. Durante l’annuale conferenza con gli sviluppatori in California,ha illustrato leche si appresta a lanciare sul mercato. Sono tante, sono diverse e alcune possono essere anche rivoluzionarie. Tra le più importanti c’è l’introduzione sempre più ampliata dell’intelligenza artificiale all’interno del motore di ricerca. La funzione AI Overview sarà disponibile per gli Stati Uniti ma presto anche per gli altri Paesi, ha spiegato dal palco il ceo Sundar Pichai. “è in piena era Gemini, un modello di frontiera pensato fin dall’inizio per essere multimodale”. Gli ha fatto eco Liz Reid, a capo della ricerca dell’azienda. “Contiamo di portarlo a più di un miliardo di persone entro la fine dell’anno”. Con un doppio intento: offrire maggiori servizi e correre più ...

