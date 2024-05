Corruzione | Salvini - ‘spero Toti sentito prima possibil - farò di tutto per no stop cantieri’

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Genova e la Liguria hanno vissuto un Rinascimento, dal dramma del crollo del ponte Morandi la ‘superba’ si è rialzata, senza un problema e un euro sprecato è stato ricostruito un ponte che ora è il simbolo della città”. Nella vicenda ligure “non devono andarci di mezzo i cittadini, le imprese, i portuali.spero vengaile, nelle prossime ore, non tra 10, 15, 20 giorni, altrimenti i cittadini si fanno idee da qualche stralcio di intercettazione che leggono sui giornali. Da ministro faccio ediperché i cantieri vadano avanti, in Liguria e in quella straordinaria città che è Genova”. Lo dice il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo, intervistato da Tgcom24. L'articolo CalcioWeb.

Corruzione: Salvini, 'Toti Spero dimostri innocenza e no ripercussioni su lavori pubblici' - corruzione: Salvini, 'Toti Spero dimostri innocenza e no ripercussioni su lavori pubblici' - Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Spero che le iniziative della magistratura non abbiano conseguenze su alcuni lavori fondamentali. Abbiamo investito miliardi in Liguria, dal terzo valico alla diga, e la L ...

Corruzione: Calenda, ‘Toti Maggioranza si chieda se può governare in queste condizioni’ - corruzione: Calenda, ‘Toti Maggioranza si chieda se può governare in queste condizioni’ - Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Io non ho mai chiesto dimissioni per le inchieste, posso farle l’elenco di decine di governatori e centinaia di sindaci indagati, e che per questo si sono dimessi, e poi s ...

Inchiesta corruzione, Spinelli, Calata Concenter e il malcontento del Comitato di Gestione di Autorità Portuale - Inchiesta corruzione, Spinelli, Calata Concenter e il malcontento del Comitato di Gestione di Autorità Portuale - Tra le carte dell'inchiesta sulla corruzione c'è una vicenda emblematica sui rapporti tra politica e imprenditoria e gli interessi che vi ruotano attorno ...