Concerto de Il Volo - Elisa D’Ospina aggredita | chiama i vigili ma non ci sono pattuglie a disposizione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ieri sera, durante la prima delle tre serate evento delde Ila Verona, denominato “Tutti per Uno“, si è verificato un incidente che ha coinvolto l’influencer. Prima dell’inizio dello spettacolo, mentre si apprestava a entrare nell’Arena di Verona, l’influencer ha subito un’aggressione. La serata di ieri ha visto l’apertura della serie di concerti de Ilche proseguirà con altri due appuntamenti il 21 e il 28 maggio. Questi eventi segnano il ritorno del trio dalla loro tournée mondiale e dall’uscita del loro ultimo album “Ad Astra“. Nonostante la presenza di illustri ospiti come Claudio Baglioni e Alessandra Amoroso, alcuni spettatori hanno espresso malcontento sui social media, ritenendo che gli ospiti abbiano oscurato i veri protagonisti della ...

Cattolica , 13 marzo 2024 - Dopo l’annuncio di “Ad Astra”, il primo album di inediti in uscita venerdì 29 marzo, Il Volo annuncia quattro nuovi show di ‘Tutti per uno – Capolavoro’, gli appuntamenti estivi nelle più suggestive località d’Italia, tra ...

La prima puntata dello show Il Volo - Tutti per uno va in onda martedì 14 maggio in diretta su Canale 5. Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, affiancati da Giorgia, festeggiano 15 anni di carriera con tantissimi ospiti , da Alessandra ...

In onda circa un anno fa in due puntate, lo show "Il Volo - Tutti per Uno" rivive con una seconda edizione che amplia il progetto: le serate diventano tre, in onda su Canale 5 nel corso di altrettanti martedì sera. Il primo appuntamento è previsto ...

Il Volo in concerto all'Inalpi Arena - Il volo in concerto all'Inalpi Arena - Nel pieno del successo di TUTTI PER UNO (un progetto di Michele Torpedine), il grande show all’Arena di Verona con tantissimi grandi ospiti, IL volo ha annunciato ieri sera direttamente dal palco del ...

Elisa D'Ospina aggredita in strada con il figlio nel passeggino: «Era un pazzo pericoloso e i vigili non sono arrivati» - Elisa D'Ospina aggredita in strada con il figlio nel passeggino: «Era un pazzo pericoloso e i vigili non sono arrivati» - «Sono stata aggredita da un pazzo». Così Elisa D'Ospina inizia a spiegare quanto è accaduto nei giorni scorsi a Verona, dove si trovava con la sua famiglia per ...

Elisa D’Ospina aggredita: “Ero col passeggino. Un pazzo” - Elisa D’Ospina aggredita: “Ero col passeggino. Un pazzo” - Spiacevole episodio ai danni di Elisa D'Ospina. La donna, noto volto anche della tv, ha raccontato una brutta aggressione subita in strada.