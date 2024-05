Calcio a 7 - dopo anni di stop la squadra del quartiere torna in campo centrando subito una vittoria Sarzanell - rinasco evinco subito

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il successo ottenuto nell’ultima sfida ha lanciato l’Asdo sul palcoscenico della seconda serie del campionato dia 7 Uisp. La formazione sarzanese ha superato 2-1 il Monti di Licciana grazie alle reti di Lucignani e Delfini ottenendo l’importante traguardo, raggiuntopochidal ritorno all’attività. Ilnelsarzanese è infatti rinatodiversidi ’riposo’ ed è stato davvero per gioco, grazie agli appuntamenti fissati la domenica mattina al campetto ’Luciano Conti’ dell’area verde. Dalle partitelle sempre più partecipate tra tanti amici e ex giocatori della formazione amatoriale, è nata l’idea dell’iscrizione al campionato a 7, supportata da un gruppo dirigente composto dal presidente Riccardo ...

