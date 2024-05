(Di mercoledì 15 maggio 2024) E’ accaduto tutto nella notte tra il 31 luglio ed il 1 agosto 2022 all’interno della Riserva NaturaleWwf ‘Cratere degli’: protagonisti due uomini, un 36enne e un 61enne napoletani. Nell’estate del 2022 fecero esplodere dei fuochi pirotecnici in un area adibita a parcheggio, non chiamarono i soccorsi per le fiamme che si

Astroni, esplosero botti e provocarono incendio in oasi Wwf: arrestati - Astroni, esplosero botti e provocarono incendio in oasi Wwf: arrestati - E' accaduto tutto nella notte tra il 31 luglio ed il 1 agosto 2022 all'interno della Riserva Naturale oasi Wwf 'Cratere degli Astroni' ...

Esplosero botti e provocarono incendio in oasi Astroni: misure cautelari - Esplosero botti e provocarono incendio in oasi Astroni: misure cautelari - Nell’estate del 2022 fecero esplodere dei fuochi pirotecnici in un area adibita a parcheggio, non chiamarono i soccorsi per le fiamme che si sprigionarono e l’incendio che si propagò distrusse 40 etta ...

Incendio nell'Oasi Wwf Cratere degli Astroni, arrestati i due piromani: sono accusati di disastro ambientale - Incendio nell'oasi Wwf Cratere degli Astroni, arrestati i due piromani: sono accusati di disastro ambientale - Nell'estate del 2022 fecero esplodere dei fuochi pirotecnici in un'area adibita a parcheggio, non chiamarono i soccorsi per le fiamme che si sprigionarono e l'incendio che ...