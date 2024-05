Torna Buongiorno Ceramica - tra tradizione e innovazione la festa del cotto

(Di martedì 14 maggio 2024) Impruneta, 14 maggio 2024 - Weekend a Impruneta dedicato a uno dei suoi prodotti di maggiore pregio: il. Il 18 e 19 maggio”, l’evento organizzato dall’Associazione italiana Città dellae dal Comune.. Il momento clou sarà l’inaugurazione sabato alle 11 della mostra temporanea "Archeologia della produzione nel paese del: un progetto di archeologia pubblica a Impruneta”, curata da Angelica Degasperi, Chiara Moducci, Benedetta Pacini e Elisa Pruno. Il progetto espositivo nasce in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica e l'Università degli Studi di Firenze, in seguito al ritrovamento fortuito nel territorio di Impruneta, di un prezioso nucleo di ceramiche rinascimentali. L’esposizione sarà visitabile presso il Loggiato del ...

