Sposati da 70 anni - Michele e Arlette muoiono a tre giorni di distanza | Insieme nella difficoltà

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 14 maggio 2024) Un amore oltre il tempo. “gioia come nel dolore, litigiose com’erano le coppie di una volta, di quei litigi che più che altro erano battibecchi che non intaccavano l’amore che provavano l’uno per l’altra”. Questo pensiero descrive perfettamente il rapporto diOrtolan eMaria Fedeli, marito e moglie, lui 91, lei 90,per più di 70, morti a tredil’una dall’altro. Il nipote attraverso il Gazzettino ha raccontato la storia d’amore dei nonni le cui esequie verranno celebrate, il 16 maggio a Sacile (Pordenone). Come racconta il quotidiano il Gazzettino, i due si erano conosciuti in Francia, quando avevano 18ed erano entrami ...