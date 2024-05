Eccellenza e salute nei prodotti caseari pugliesi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 14 maggio 2024) Il profumo avvolgente del latte fresco, la tradizione tramandata di generazione in generazione e la passione instancabile per un mestiere antico ma sempre attuale: questi sono gli ingredienti che compongono l’anima del Caseificio San Marco, un vero e proprio simbolo della produzionea pugliese che dal lontano 1968 ha conquistato il palato di Taranto e oltre. Caseificio San Marco: tradizione di famiglia Fondata da un’audace famiglia di imprenditori, il Caseificio San Marco ha visto succedersi al timone ben tre generazioni, ognuna portatrice di quel sapere artigianale che rende unico il processo di produzione. Dal nonno agli attuali giovani nipoti, la passione per il settoreo è stata tramandata come un tesoro di famiglia, ispirando ogni fase del lavoro quotidiano, dalla selezione degli ingredienti alla cura del cliente. Fonte: Caseificio ...