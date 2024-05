Chevalier de Fauvert Viognier Muscat 2020

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di martedì 14 maggio 2024) Il IGP Pays d’Oc è un vino bianco francese, proveniente dalla regione del Linguadoca-Rossiglione, è un blend armonioso di uvee Moscato. Alla vista si mostra dal colore giallo paglierino luminoso, con riflessi verdolini che anticipano la sua freschezza. Al naso, un’esplosione di frutti a polpa gialla, come mela verde e pera, si intreccia con note di pesca, agrumi (pompelmo e lime) e un tocco minerale. Un pizzico di miele completa il bouquet, regalando un’ulteriore dimensione di dolcezza. In bocca, il vino sorprende per la sua vivacità, con una sapidità moderata che bilancia perfettamente la sua intensità. La mineralità percepita al naso si ritrova anche al palato, creando un connubio perfetto con le note fruttate. Il finale corto e fruttato lascia un ricordo piacevole e invita a un altro sorso. Il è un vino perfetto per accompagnare aperitivi, ...