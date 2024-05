Atalanta-Juve - il doppio ex Tacchinardi | C’è una favorita per la finale…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 14 maggio 2024) E’ la vigilia dintus, finale di Coppa Italia. Ai nostri microfoni è intervenuto Alessio, che in carriera ha vestito entrambe le maglie. Manca sempre meno alla finale di Coppa Italia. Domani sera, mercoledì 15 maggio, all’Olimpico di Roma scenderanno in campontus per una sfida che mette in palio il terzo trofeo stagionale (Supercoppa e Scudetto già assegnati ndr). Una partita che vede a sorpresa la Dea grandee i bianconeri chiamati a ribaltare il pronostico della vigilia.ntus – Notizie.com – © LapresseQuesta sfida non è sicuramente come le altre per Alessio. Per lui due stagioni, le prime tra i professionisti, con l’e ben 11 anni ...