Zazzaroni | L’Inter non è il mio modello di società Ecco perché

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel corso della puntata odierna di Pressing negli studi di Mediaset, Ivanha parlato del futuro societario dele dei prestiti del nuovo fondo. DEBITI – Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, ha commentato il futuro societario del. Tra i tanti temi anche un passaggio sulle spese della famiglia Zhang. Queste le sue parole in collegamento a Pressing: «C’è un nuovo fondo al posto di Oaktree, questi soldi consentiranno a Marotta e Ausilio di andare avanti. L’indebitamento continuo non è il miodi, ma se vincono lo scudetto che cosa puoi dirgli». Il direttore del Corriere dello Sport ha dato il suo punto di vista sulla scelta di Steven Zhang di trovare un nuovo fondo e aprire un nuovo prestito per saldare quello vecchio con il fondo ...

