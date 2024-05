Verona batte Torino 2-1 | Swiderski - Savva e Pellegri i protagonisti

Genoa - Sassuolo, moviola: Mariani in bambola su gol e rigore, il ruolo del Var - ...non era dispiaciuto in Juve - Milan ma che era reduce da due gare no come Napoli - Juve e Verona - ... Mariani ha diretto i rossoblù per 18 volte. Udinese - Genoa 2 - 2 della settima giornata era l'...

Alpini a Vicenza: mezzo milione di persone e sfilata. "È stata l'adunata della storia" / LE - A seguire Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Treviso, Venezia, Padova e Verona. ... Ore 18.30 " Una grande adunata , al di là di ogni più rosea aspettativa - esordisce così il presidente ...