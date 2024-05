Un milione di smartphone rubati o smarriti ogni anno in Italia | aumentano le estorsioni

Assoutenti: in Italia sparisce un milione di smartphone l'anno - Assoutenti: in Italia sparisce un milione di smartphone l'anno - Ogni anno in Italia è pari a quasi un milione il numero di smartphone rubati o smarriti, e solo una minima parte di questi viene ritrovata dai legittimi proprietari. "Si stima che nel nostro Paese ...

CIE, cresce il suo uso online: 23 milioni di accessi ai servizi della PA in 5 mesi - CIE, cresce il suo uso online: 23 milioni di accessi ai servizi della PA in 5 mesi - La conferma arriva anche dai 23 milioni di accessi ai portali della PA nei primi 4 ... accesso mediante l’utilizzo di lettore o uno smartphone dotato di tecnologia NFC per la lettura della CIE. Oltre ...

Diritto alla riparazione, l’Europa cambia tutto: dalla tv agli smartphone, ecco come funziona - Diritto alla riparazione, l’Europa cambia tutto: dalla tv agli smartphone, ecco come funziona - Le regole attuali e la nuova direttiva europea, che obbliga i produttori e non più i venditori a intervenire. Ecco quando scattano le novità e le regole per ...