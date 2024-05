Salerno - esploso silos nella zona industriale | scatta sequestro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Questa mattina, alle 8, in via Mecio Gracco,di, si è verificata l’esplosione di un. Alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è giunta una richiesta di intervento a causa della fuoriuscita di gas, prima, e successiva esplosione di uncontenente bitume. Immediato l’intervento dei caschi rossi della sede centrale. Questi ultimi, con l’ausilio di un’autoscala hanno provveduto a raffreddare ilin questione con estinguente schiumogeno, monitorando le temperature grazie ad una termocamera. Lo scoppiodiè stato provocato probabilmente dall’innalzamento eccessivo della pressione all’interno della struttura. Fortunatamente, non ...

