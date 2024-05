Rocca dei Rettori - sabato inaugura la mostra multisensoriale Memories

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuando si parla di persone non vedenti, la nostra immediata sensazione è quella di immaginare un mondo buio e senza soluzioni. Con lasaranno esposte le circa 50 opere tra tele e manufatti in argilla realizzate da persone affette da cecità,Tali opere sono state pubblicate e racchiuse in un catalogo che sarà distribuito durante la presentazione della. Nelle suggestive sale delladeisarà possibile scoprire la raccolta di opere d’arte uniche e straordinarie attraverso le quali gli autori ciechi sono stati in grado di trasmettere e comunicare la loro esperienza sensoriale, portando alla luce opere d’arte che si vedono con le mani., . presso ladeidi Benevento, la ...