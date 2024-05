Sono in calo questa mattina le quotazioni del petrolio . Il contratto sul Wti americano con consegna a maggio perde lo 0,59% a 84,86 dollari al barile, mentre quello sul Brent per giugno arretra dello 0,48% scendendo abbondantemente sotto i 90 ...

Immagina mangiare in un ristorante e spendere 190 dollari per una macedonia di frutta. Impossibile? Non negli Stati Uniti, più precisamente all'”Hard Rock Beach Club ” situato nell’autodromo di Miami , dove è svolto l’ultimo Gran Premio di Formula ...

Prezzi del petrolio in calo, Wti a 78 dollari al barile - prezzi del petrolio in calo, Wti a 78 dollari al barile - I prezzi del petrolio sono in calo questa mattina. Il Wti americano con consegna a giugno arretra dello 0,26% a 78,06 dollari, mentre il contratto sul Brent per luglio perde lo 0,31% portandosi a ...

Dollaro in rafforzamento in attesa dell'inflazione Usa - Dollaro in rafforzamento in attesa dell'inflazione Usa - Il dollaro si è rafforzato dopo che la lettura preliminare dell ... Questa settimana il faro degli investitori è puntato sulle letture sull'inflazione sotto forma di indice dei prezzi al consumo e ...

Borse oggi in diretta | Europa attesa in leggero rialzo. I 20 stacchi dei dividendi a Piazza Affari e i loro rendimenti - Borse oggi in diretta | Europa attesa in leggero rialzo. I 20 stacchi dei dividendi a Piazza Affari e i loro rendimenti - Euro debole in una giornata priva di dati macro. Le attese degli investitori sono concentrate sui dati sull’inflazione della Germania e della Spagna, in uscita il 14 maggio, e su quella degli Stati Un ...