Pitbull aggredisce gemelline di due anni e mezzo | una piccola è gravissima

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sesto San Giov(Milano), 13 maggio 2024 – Una bimba di dueè stata ferita gravemente da unmentre giocava con la sorellina gemella . E’ accaduto a Sesto San Giov, in provincia di Milano, in un appartamento di via Picardi 124. A comunicarlo i vigili del fuoco intervenuti sul posto che spiegano che laè stata trasportata in codice rosso con elisoccorso a Bergamo. Illesa l'altra bambina. La zia nel tentativo di sottrarre le nipotine dall'aggressione del cane ha riportato ferite profonde ed è stata trasferita in codice giallo al Niguarda. Ancora da capire se il cane fosse di proprietà della famiglia della. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Sesto San Giov, ATS e il 118. Il ...