Per criticare Meloni cita chi finanzia Hamas | così Repubblica ha toccato il fondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il giornalismo è negli occhi di chi guarda; è la ricerca «non della verità ma della miglior versione della verità possibile», insegnava il premio Pulitzer Bob Woodward. Bisognerebbe che i colleghi ditenessero conto del maestro liberal delle inchieste, prima montare come maionese impazzita il caso “Al Jazeera analizza le proteste dei giornalisti Rai per Tele”, in un articolo pubblicato sull'edizione di sabato del quotidiano di Molinari; pezzo naturalmente rimbalzato, via social, tra gli indomiti crociati dell'orchitico “Caso Scurati”. Oramai, ogni volta che viene evocato il “monologo antifascista” commissionato allo scrittore e non andato in onda il 25 aprile a Che sarà di Serena Bortone, ecco, da sinistra, lo scatto pavloviano, la crisi di nervi accompagnata da scarmigliate accuse di nazifascismo. Comprensibile, per carità. Ognuno ha ...