Paola Cortellesi | Lady Gaga e il remake di ‘C’è ancora domani’? Non mi ha ancora chiamata Spero un giorno di sentirla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) “No, ad oggi non mi ha, iodi svegliarmi une di sentire ‘Hi, I’m’. Al momento io questa cosa l’ho letta sui giornali Fabio, non ne so niente. Se mi chiama torno, vengo da te a raccontarti tutta la telefonata”. Risponde con ironia e scherzando così, ospite a “Che tempo che Fa” sul Nove dove è stata intervistata da Fabio Fazio che le ha chiesto: “Gira voce anche chevoglia fare un, lo confermi? Ti ha, vi sentite?”. L’ospitata arriva dopo il successo internazionale e la vittoria di 6 David di Donatello con il suo primo film da regista “C’èdomani”, pellicola con il maggiore incasso in ...