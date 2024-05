Nemmeno Maifredi fu odiato dagli juventini quanto Allegri Un’assurdità figlia dell’ideologia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2024) Godiamoci la qualificazione alla super champions e ringraziamo per la pazienza Massimiliano. Lo so che dalle parti della galassia juventina la parolaè associata a un’altra parolina “out”.out scrivono su X la maggior parte dei tifosi di Madama. Prima obiezione: siamo sicuri che con un altro allenatore sarebbe finita diversamente? Seconda obiezione: abbiamo la certezza che il 4-3-3 o un modulo di gioco più offensivo ci avrebbe reso il Barca di Xavi e Iniesta? A queste domande il 99.99% dei tifosi della Juventus rispondono all’unisono: “Sì,Out”. Per dire, non bisognerebbe dimenticare la bufera giudiziaria della scorsa stagione, i punti di penalizzazione, il ribaltamento societario, la dipartita di diverse pedine fondamentali, un calciomercato inesistente, per non parlare dei casi Pogba e ...