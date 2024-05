Napoli - l’erede di Osimhen | senza la Champions…E Retegui…

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildi: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Ilè alla ricerca deldi VictormaChampions sarà difficile puntare sui primi obiettivi individuati dalla società. L’asdi Coppe riduce l’appeal delnel prossimo mercato: De Laurentiis dovrà ingegnarsi parecchio per trovare una soluzione di primo livello, come tante volte ha saputo fare in passato”. Il fallimento tecnico del… “Cavani con Higuain, Higuain con Milik e poiper ritornare in Champions. Victor ha fatto di più, gli ha portato lo scudetto. Il fallimento tecnico del progetto ha costretto ilad ...

Al Maradona, il match per la 36ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Bologna : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Bologna si sfideranno per la 36esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO ...

GAZZETTA - Napoli, in attacco piace Kevin Denkey del Cercle Brugge, vale 20 milioni di euro - GAZZETTA - napoli, in attacco piace Kevin Denkey del Cercle Brugge, vale 20 milioni di euro - Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il napoli avrebbe messo gli occhi su Kevin Denkey, attaccante del Cercle Brugge: “28 gol in stagione tra regular season, playoff e coppa. Nazional ...

Napoli, il futuro si chiama Kvaratskhelia: tutto pronto per il rinnovo di contratto - napoli, il futuro si chiama Kvaratskhelia: tutto pronto per il rinnovo di contratto - Il Barça vorrebbe fare la spesa in casa napoli visto che ha manifestato l’interesse anche per Lobotka, ma è frenato da una situazione finanziaria che non gli permette certo investimenti folli.

Calciomercato, Milano su Emerson Royal e Fofana, l'Inter punta Bento, il Napoli resiste all'assalto del PSG per Kvara - Calciomercato, Milano su Emerson Royal e Fofana, l'Inter punta Bento, il napoli resiste all'assalto del PSG per Kvara - CALCIOMERCATO - Commentiamo assieme le notizie di mercato sui principali quotidiani sportivi di oggi, lunedì 13 maggio. La Gazzetta dello Sport vede in Emerson ...