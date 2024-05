Martin l'imprendibile, dopo la Sprint vince anche il Gp a Le Mans e allunga in classifica. Marquez beffa Bagnaia all'ultima curva - Martin l'imprendibile, dopo la Sprint vince anche il Gp a Le Mans e allunga in classifica. marquez beffa Bagnaia all'ultima curva - Alle spalle dello spagnolo della Ducati Pramac, marc marquez (con la Ducati del team Gresini) che con un sorpasso all'ultima curva ha relegato Francesco Bagnaia al terzo posto. E dire che il torinese ...

MotoGP | GP Francia, Marc Marquez: “Bene il secondo posto” - MotoGP | GP Francia, marc marquez: “Bene il secondo posto” - Le parole di marc marquez al termine del gran premio di Francia che lo ha visto arrivare secondo alle spalle di Jorge Martin.

Le Mans MotoGP ‘the battle we’d been waiting to see’ - Le Mans MotoGP ‘the battle we’d been waiting to see’ - “ It was the battle we've been waiting for, wasn't it. Between the top two guys in recent years and the guy who's won more championships than anyone else on the grid,” said Crash.net MotoGP editor ...