“Mia figlia mi disse ‘Ti odio perché sono nata maschio - ma sono femmina’ Mi è crollato il mondo addosso”

Rosa Maria e Caterina - chi sono la moglie e la figlia del giornalista e conduttore radiofonico Vincenzo Mollica Caterina e Rosa Maria sono la figlia e la moglie di Vincenzo Mollica. La coppia si è sposata nel 1977 e come ha raccontato lo stesso giornalista e conduttore radiofonico in un’intervista da Mara Venier, a Domenica In, la loro storia d’amore è nata ...

Rosa Maria e Caterina - chi sono la moglie e la figlia del giornalista e conduttore radiofonico vincenzo Mollica Caterina e Rosa Maria sono la figlia e la moglie di vincenzo Mollica. La coppia si è sposata nel 1977 e come ha raccontato lo stesso giornalista e conduttore radiofonico in un’intervista da Mara Venier, a Domenica In, la loro storia d’amore è nata ...