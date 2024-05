L’appello disperato di un uomo | Ho smarrito Wally - mi cura dalla depressione Aiutatemi! Ma attenzion - Wally non è un cane… VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Capita spesso di leggere annunci di proprietari di animali che hannoi loro amici a quattro zampe. Ed è ormai noto che la pet therapy, cioè la compagnia di animali, viene usata comeper vari generi di disturbi psicologici o comportamentali. Ed è proprio questo, il supporto emotivo contro la, che undella Pennsylvania aveva trovato in. Da dieci anni il protagonista di questo accorato appello online aveva ricavato conforto per la sua patologia grazie alla compagnia di un animale domestico. Che nel tempo era diventato molto noto in rete. Sì, perché questo non è il solito invito a cercare un cagnolino, o un gatto, o magari un coniglietto. Il motivo per cui l’e il suo compagno di vita sono diventati famosi è semplice quanto ...