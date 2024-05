Juventus | Yildiz in dubbio per la finale per un trauma alla spalla

(Di lunedì 13 maggio 2024)di Coppa Italia a rischio per Kenan. L’attaccante dellanon si è allenato oggi a causa di un fortespdestra, e le sue condizioni verranno rivalutate domani. Il gruppo si è diviso tra lavoro di scarico, piscina e palestra per chi ha giocato ieri contro la Salernitana, mentre gli altri hanno svolto una normale seduta di allenamentoContinassa. I brasiliani Alex Sandro e Danilo hanno fatto parte del lavoro con la squadra. Domani la squadra di Allegri si allenerà in mattinata prima di partire per Roma alle 14. SportFace.

Giornate di allenamenti intensi per la Juventus di Massimiliano Allegri, attesa da un doppio impegno decisivo per le sorti della stagione. Domenica...

Yildiz è tornato ad allenarsi in gruppo, ma la condizione fisica del turco non è delle migliori dopo essere stato colpito da una gastroenterite. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si affida dunque a Chiesa e Vlahovic , che partiranno dal ...

Chiesa-Roma, svolta UFFICIALE: ne restano solo quattro - Chiesa-Roma, svolta UFFICIALE: ne restano solo quattro - Calciomercato juventus, si riparte da Chiesa ... Oltre a Vlahovic, gli intoccabili sarebbero yildiz, Cambiaso e Chiesa. Proprio con l’esterno offensivo italiano si stanno intensificando i contatti per ...

Allenamento Juve, forte trauma alla spalla per YILDIZ: è da valutare. Novità su DANILO e ALEX SANSRO - Allenamento Juve, forte trauma alla spalla per yildiz: è da valutare. Novità su DANILO e ALEX SANSRO - La Juve ha già ripreso gli allenamenti. Danilo e Alex Sandro in parte in gruppo. Trauma alla spalla per yildiz, è da valutare La Juve, questa mattina, si è già allenata in vista della finale di Coppa ...

Juventus: finale di Coppa Italia a rischio per Yildiz, Danilo e Alex Sandro verso il recupero - juventus: finale di Coppa Italia a rischio per yildiz, Danilo e Alex Sandro verso il recupero - Il calciatore turco ha riportato un trauma alla spalla durante la sfida con la Salernitana, mentre i difensori brasiliani sono tornati ad allenarsi con ...